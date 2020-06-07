BAŞAKŞEHİR'DE 7 KİŞİYİ YARALAYAN EMEKLİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.

Başakşehir Kayaşehir'de 6 Haziran saat 23.30 sıralarında bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri emekli polis olduğu öğrenilen Zaman S.'yi gözaltına aldı.

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan emekli polis Zaman S. bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA