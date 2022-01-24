Başakşehir'de 7/24 kar mesaisi

Başakşehir Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı sahadaki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı sahadaki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Soğuk hava ve yoğun kar yağışına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: "84 araç ve 235 personelimizle birlikte karla mücadele çalışmalarımız 7/24 esasına göre sürdürüyor" dedi.

Başakşehir Belediyesi, etkisini iyice hissettiren kar yağışına karşı yoğun bir mesai harcıyor. Başakşehirlilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında 84 kar küreme aracı ve iş makinesi ile 235 personel, kar nöbetine ara vermeden devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yapılan çalışmaları Başakşehir Afet Koordinasyon Merkezi'nden takip ederek, sahada çalışan ekipleri ziyaret etti. Sokak hayvanlarına mama dağıtımı da yaptı.

"84 araç 235 personelle sahadayız"

Etkili kar yağışına karşı Başakşehir genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyleyen Başkan Kartoğlu: "Ekiplerimiz 24 saat vardiya esasına göre cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. 48 kar küreme kamyonu, 12 kar küreme kamyoneti, 17 lastikli kar küreme kepçesi, 3 paletli tuz yükleyici ekskavatör, 2 greyder, 1 paletli dozer yükleyici, 1 yakıt dağıtım tankeri ve 235 personelimizle birlikte Başakşehir'imizin her noktasında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Her gün mama dağıtımı yapıyoruz"

Sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu: "İlçe genelindeki 36 besleme odağında düzenli olarak mama dağıtımı yapıyoruz. Sevimli dostlarımız bizim canımız. Onların bakımı ve sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ekiplerimiz her gün sevimli dostlarımızın günlük mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle kar yağışının etkili olmasıyla birlikte daha sık bir şekilde mama dağıtımlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL