Başakşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçları karşılanıyor
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Başakşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Başakşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçları karşılanıyor

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

25.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:41
Başakşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçları karşılanıyor

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların siparişlerini kısa sürede kapıya kadar teslim ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenmemeleri için sokağa çıkmaları geçici bir süre yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları kamu görevlileri tarafından karşılanıyor. Başakşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlarının talepleri üzerine kapılarına kadar giderek siparişlerini alıyor, alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor. Bu kapsamda Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Avcı isimli vatandaş, Başakşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 444 0 669 numaralı telefondan arayarak bazı market ihtiyaçları olduğunu iletti. Çağrı merkezi personeli, Ahmet Avcı'nın adres ve iletişim bilgilerini alarak zabıta ekiplerini yönlendirdi. 

SİPARİŞİ ALIP KAPIYA TESLİM ETTİLER 

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kısa süre içerisinde Boğazköy'de oturan Ahmet Avcı'nın kapısını çaldı. Kapıyı açan Avcı, ekipleri karşısında görünce mutlu oldu. Siparişleri alan ekipler, alışveriş yapmak üzere marketin yolunu tuttu. Ahmet Avcı'nın kağıda yazarak verdiği listeden istediklerini tek tek raflardan alarak alışverişi yaptılar. Zabıta ekipleri marketten aldıkları ürünleri teslim etmek için tekrar Ahmet Avcı'nın evine gitti.

Siparişlerinin kısa sürede kapısına teslim edilmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Avcı, talebine hızlı karşılık veren Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. Ahmet Avcı'nın alışverişini yapan ekipten Başakşehir Belediyesi Zabıta Memuru Hakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının alınması için Başakşehir Belediyesi'nin 444 0 669 numaralı çağrı merkezini arayarak taleplerini iletmelerinin yeterli olduğunu söyledi. Koca, market alışverişinin yanı sıra eczane taleplerinin de bu hizmetle karşılandığını ifade etti.


Kaynak: DHA

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