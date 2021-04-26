Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye
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Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye

Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan "Zerreden Kürreye" sergisi ile sanatseverleri geleneksel tezhip sanatının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan "Zerreden Kürreye" sergisi ile sanatseverleri geleneksel tezhip sanatının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehirli tezhip sanatçılarının 5 yıllık emeklerinin ürünü olan sergiyi gezen Başkan Yasin Kartoğlu, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Geleneksel tezhip sanatının seçkin örnekleri Başakşehir'de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve tamamı klasik eserlerden oluşan "Osmanlı'dan Yansımalar" adlı serginin ikinci aşaması olan "Zerreden Kürreye" ziyarete açıldı.

Sanata ve sanatçıya tam destek

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, Osmanlı barok ve rokoko tarzı eserler yer alıyor. Büşra Keleş yönetimindeki Başakşehirli 30 kadın tezhip sanatçısının eserlerinin yer aldığı serginin ilk gününde Başkan Yasin Kartoğlu ziyarette bulundu. Eserleri tek tek gezerek bilgi alan ve sanatçıları tebrik eden Başkan Kartoğlu, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin kesilmeden devam edeceğini söyledi.

5 yıllık emeğin ürünleri

Ramazan ayı boyunca sergilenecek eserlerin 5 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu dile getiren tezhip eğitmeni Büşra Keleş, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan 'Osmanlı'dan Yansımalar' sergisinde ziyaretçiler tamamen klasik eserler görürken, 'Zerreden Kürreye' sergimizde ise ileri seviye, temel, tekamül ve ihtisas seviyelerindeki arkadaşlarımızın tezhip tasarım, barok ve rokoko çalışmalarını göreceksiniz. Tezhip çalışmalarımız farklı ışık efektleriyle birlikte, farklı zeminler üzerinde, altın, akrilik, sulu ve guaj boyalar kullanılarak çalışıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"Zerreden Kürreye" sergisi, 12 Mayıs Çarşamba gününe kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye
Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye
Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye
Başakşehir'de 5 yıllık emeğin sergisi: Zerreden Kürreye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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