Başakşehir'de 5 sene Beşiktaş'ta birkaç ay demek

Beşiktaşlı futbolcular Abdullah Avcı'nın yeni sistemine alışmak için büyük gayret gösteriyor

Ali DANAŞ/SAALFELDEN (Avusturya), - Sahaya doğru şekilde yayılmış oyuncuların, hızlı ve bol paslaşması, oyunun yönünü çabuk değiştirmesi ve süratli bir şekilde defans arasına ince paslar atması gibi meziyetler Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazı.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 SENE BEŞİKTAŞ'TA BİRKAÇ AY DEMEK

Uzun yıllar çalıştırdığı Başakşehir'de, bu oyun tarzını yerleştirmeyi başarmış Avcı'nın, aynı oyunu Beşiktaş'a uygulatması kendisinden beklenen tek gerçek. Ancak; Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir gibi uzun seneler beklemeye tahammülünün olmadığı da bilinen diğer gerçek. Bir anlamda da 'Başakşehir'deki 5 sene Beşiktaş'ta birkaç ay demek'.

Beşiktaş camiasının bu gerçeklerin çarpışmasından umduğu şey ise siyah beyazlı takımın iyi futbol oynayarak kazanması ve şampiyon olması. Zira Beşiktaş; zorlu bir süreçten geçtikten sonra, Şenol Güneş döneminin ilk senesinde, şu ankine benzer bir oyun tarzını kısa sürede oynamaya başlamış ve şampiyon olmuştu. Şimdi aynı şeyi Abdullah Avcı yapmak istiyor ve siyah-beyazlı futbolcuları alışkanlıklarından uzaklaştırarak, tüm takıma futbolun en basit tarafını oynatmaya çalışıyor.

QUARESMA BİLE SİSTEME UYMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Avcı, bunun için hiç vakit kaybetmeden daha ilk günkü idmandan başlayarak, büyük bir sabır içinde, sürekli olarak aynı oyun planını çalıştırıyor ve bu oyun tarzını defalarca tekrarlatıyor. Yani; Başakşehir'de 5 senede ulaştığı noktaya Beşiktaş'ta birkaç ayda gelmeye çalışıyor. 8 Temmuz'dan bu yana yapılan idmanlar ve oynanan hazırlık maçları da gösteriyor ki takım, Avcı'nın istediği oyun tarzını uygulamakta son derece istekli ve çaba gösteren bir yapı içinde. Sürekli kenarda top alıp orta yapan 35 yaşındaki Quaresma'nın bile (hazırlık maçlarında görüldüğü kadarıyla) paslaşmaya ve yön değiştirmeye dayalı oyun sistemine uymak için kendini had safhada zorladığı düşünüldüğünde, diğer futbolcuların da çabasıyla, Beşiktaş için oldukça umut verici bir anlam taşıyor. Oğuzhan'ın 6 numarada defansa yardım etmesi, Ljajic'in sürekli kenarlara kaçarak Dorukhan'a alan yaratması ve Dorukhan'ın hücuma yön verme çabası buna birkaç örnek.

DORUKHAN, İRFAN CAN OLABİLİR Mİ?

Pendikspor, Kocaelispor, Eibar ve Apollon Larissa ile oynanan 4 hazırlık maçında görünen eksik yönler ise tüm iyi niyet ve isteğe rağmen hücumda yaşanan sıkıntılar. Burak Yılmaz'ın henüz maç seviyesinde olmaması, yerine oynayan Güven Yalçın'ın takım oyunundan uzak, kişisel çabaya dönük tarzı, Abdullah Avcı'nın istediği hücum düzeninin aksamasına neden oluyor. Burak'ın takıma dönmesiyle hücum zenginliğinin artacağı net bir durum. Ancak; Başakşehir'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da Avcı'nın saha içinde gizli bir lideri olacak. Başakşehir'de bunu İrfan Can ile yapan ve yeni bir yıldız yaratan Avcı, Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında bu görevi Dorukhan'a verdi. İnce pas atma ve bir anda oyunun yönünü değiştirme oranı İrfan Can'a göre düşük olan Dorukhan'ın gizli liderliği taşıyıp taşıyamayacağı, önümüzdeki süreçte kendini geliştirmesiyle doğru orantılı olacak. Avcı'nın 4 hazırlık maçında 6 numarada oynattığı Oğuzhan (Şenol Güneş'in ilk şampiyonluğunda olduğu gibi) bu göreve daha yatkın görünse de, son 3 yıldaki önlenemez düşüşü kendisine şüphe ile yaklaşılmasına neden oluyor. Yine de Dorukhan-Oğuzhan arasında olası mevki değişikliği Abdullah Avcı'nın planları arasına girecek en büyük ihtimallerden biri olacak.

SOL TARAFA EN AZ İKİ TAKVİYE GEREKLİ

4 hazırlık maçı itibarıyla kaleci Karius'un ve defans oyuncularının, Abdullah Avcı'nın uygulatmak istediği geriden oyun kurma planına çabuk adapte olduğu görülüyor. Defansta her ne kadar kalecinin de dahil olduğu iyi paslaşmalar olsa da, rakip ataklara bakıldığında sol tarafın değişmesi veya yüksek rekabet sağlayacak oyuncular alınması kaçınılmaz.

Yönetimin de bu yönde girişimlerinin olduğu bilinen bir haber ve sol tarafa yapılacak 2 transferin yanı sıra Burak Yılmaz ve Atiba'nın da dönmesi Abdullah Avcı'nın planlarını daha da kolaylaştırabilir. Bunlarla beraber Quaresma'nın, Tyler Boyd ile sol ve sağ kanadı değişmeli kullanması şimdilik yeterli görünse de 3 kulvarda yapılacak yarışta sol öne yeni bir transferin mutlaka gerekli olduğu da görülüyor.

Kaynak: DHA