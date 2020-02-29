Başakşehir'de 4 Mart'ta 24 saat su kesintisi yapılacak
İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak.
İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İkitelli Fatih Sultan Mehmet-Mahmutbey ana isale hattında zorunlu deplase çalışması gerçekleşecek.
Bu nedenle 4 Mart Çarşamba günü saat 10.00 ile 5 Mart Perşembe günü saat 10.00 arasında, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ne su verilemeyecek.
Kaynak: AA