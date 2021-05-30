BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
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BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 ton 162 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 ton 162 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyon anları da kameraya yansıdı. Başakşehir'de bir adrese 26 Mayıs Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki, bin 112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki, 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi, 80 adet 30 litrelik boş bidon, 1 adet huni ve 1 adet dolumda kullanılan hortum ele geçirildi. Operasyonda toplamda 2 ton 162 litre alkollü içki ele geçirildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 2 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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