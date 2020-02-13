BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI
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BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

13.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:11
BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: Polis ekipleriKazaya karışan araçlarYol temizleme çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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