Son dakika haberleri: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga; 3 Çeçen gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga; 3 Çeçen gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga; 3 Çeçen gözaltına alındı

Son dakika haber... Başakşehir'de Çeçenistan ve Gürcistan uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölürken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Başakşehir'de Çeçenistan ve Gürcistan uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölürken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çalışma başlatan polis ekipleri, olay ile ilgili Çeçenistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çeçenistan uyruklu 4 kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişileri bir restoranın önünde beklemeye başladı. Olay yerine buluşmaya gelen 3 Gürcistan uyruklu kişi ile tartışmaya başlayan grup, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanlarında bulunan silah ile ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da silahla cevap vermesi üzerine 4 kişi kurşunların hedefi oldu. 4 saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çeçenistan uyruklu Rahim Rahimli ve Khasan Yusupov'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  1'i ağır 2 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis ekiplerinin  tespitine göre tartışmanın alacak-verecek yüzünden olduğu, ve iki grubun buluşmak üzere olayın yaşandığı noktada sözleştiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, 4 silah ele geçirilirken, çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda Z.M, N.F, ve V.S isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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