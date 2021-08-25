Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı
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Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı

Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de gece saatlerinde seyir halindeki iki katlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de gece saatlerinde seyir halindeki iki katlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 

Kaza Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFF 584 plakalı iki katlı özel halk otobüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yol kenarında sulama nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otobüs refüje çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosunu  devirdi. Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza ile alakalı otobüs sürücüsünden bilgi aldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı
Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı
Başakşehir'de 2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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