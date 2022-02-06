Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İSTABUL - Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.