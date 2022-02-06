Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İSTABUL - Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Başakşehir, İETT, 3. Sayfa, Haber

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