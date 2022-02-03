Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 2 ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Güvercintepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GB 3058 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan K. idaresindeki 34 DHM 222 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan Ramazan K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.