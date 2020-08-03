BAŞAKŞEHİR'DE 15 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI -2 BAŞAKŞEHİR'DE 15 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTIHaber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)Başakşehir'de bulunan bir sitede 15 katlı binanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı.

İSTANBUL -BAŞAKŞEHİR'DE 15 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de bulunan bir sitede 15 katlı binanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın sebebiyle sitede büyük panik yaşandı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri gören bina sakinleri kendilerinin dışarıya attı. Yangın sebebiyle sitede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına merdiven aracıyla müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: DHA