Başakşehir'de 14 Yaşındaki Çocuğun Ölümünde 'Mavi Balina' İddiası

BAŞAKŞEHİR'de 14 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüpheli üzerinde duruluyor.

Olay Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir site meydana geldi. İddiaya göre, internette "Mavi Balina" oyununu oynadığı iddia edilen 14 yaşındaki Veysel Çetin, 15. kattaki dairelerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Çocuğun kanlar içerisindeki halini gören site sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğun olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. 8. sınıf öğrencisi Veysel Çetin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA