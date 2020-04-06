BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU - Haberler
Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU

Haber Ali ABLAY İstanbul DHA Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi.

06.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:28

Haber Ali ABLAY İstanbul DHA Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında, Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İşyeri zabıta tarafından mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında da, Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak suçundan işlem yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

TBMM'de 3 koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
TBMM'de 3 koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Milli
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 17:47:46. #1.15#
title