Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı
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Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı

Başakşehir'de, 1 milyon fidan toprakla buluşuyor, Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Senin Ağacın" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Yasin Kartoğlu, çocuklara ağaç sevgisi kazandırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Başakşehir'de, 1 milyon fidan toprakla buluşuyor, Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Senin Ağacın" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Yasin Kartoğlu, çocuklara ağaç sevgisi kazandırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.  

Sıfır atık ve çevre projeleriyle ön plana çıkan Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Senin Ağacın projesi kapsamında başlatılan "Fidanlar Birlikte Büyüyor" kampanyasına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"FİDANLAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

İlçede 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Doğayı ve toprağı seven bir gelecek yetiştirmek için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Senin Ağacın projemizle birlikte çocuklarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Sitelerde bulunan her bloğa badem, defne, zeytin ve karaçamdan oluşan 5 fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Ağaç sevgisini çocuklarımıza erken yaşlarda aşılamak için dağıttığımız fidanları çocuklarımızla birlikte diktik. Toprakla buluşan her fidanımız artık çocuklarımızla birlikte büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA YEŞİL BİR BAŞAKŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başakşehir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 21 metrekare olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, "Bu rakam Avrupa'daki kişi başına düşen yeşil alan miktarının iki katıdır. Ancak bununla sınırlı kalmayacağız. Başakşehir'i daha yeşil bir ilçe haline getirmek için fidan dikim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu çocuklarımızla birlikte yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Başakşehir bırakacağız." şeklinde konuştu.


Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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