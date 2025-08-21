Başakşehir Craiova maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Craiova golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Başakşehir Craiova kaç kaç? Başakşehir Craiova canlı maç anlatımı ve Başakşehir Craiova kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Craiova maçı 2-1'lik Craiova üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Craiova maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Craiova maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başkadı.

BAŞAKŞEHİR CRAİOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Craiova maçı İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.