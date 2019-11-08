Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

08.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:53

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



APOEL: 2 - Karabağ: 1



Dudelange: 2 - Sevilla: 5



B Grubu



Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1



Lugano: 0 - Malmö: 0



C Grubu



Basel: 2 - Getafe: 1



Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1



D Grubu



Rosenborg: 0 - Sporting: 2



LASK Linz: 4 - PSV: 1



E Grubu



Lazio: 1 - Celtic: 2



CFR Cluj: 1 - Rennes: 0



F Grubu



Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1



G Grubu



Feyenoord: 1 - Young Boys: 1



Rangers: 2 - Porto: 0



H Grubu



Espanyol: 6 - Ludogorets: 0



Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0



I Grubu



Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2



Wolfsburg: 1 - Gent: 3



J Grubu



Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3



M'gladbach: 2 - Roma: 1



K Grubu



Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0



Braga: 3 - Beşiktaş: 1



L Grubu



Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5



Manchester United: 3 - Partizan: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA