Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
APOEL: 2 - Karabağ: 1
Dudelange: 2 - Sevilla: 5
B Grubu
Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1
Lugano: 0 - Malmö: 0
C Grubu
Basel: 2 - Getafe: 1
Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1
D Grubu
Rosenborg: 0 - Sporting: 2
LASK Linz: 4 - PSV: 1
E Grubu
Lazio: 1 - Celtic: 2
CFR Cluj: 1 - Rennes: 0
F Grubu
Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1
G Grubu
Feyenoord: 1 - Young Boys: 1
Rangers: 2 - Porto: 0
H Grubu
Espanyol: 6 - Ludogorets: 0
Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0
I Grubu
Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2
Wolfsburg: 1 - Gent: 3
J Grubu
Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3
M'gladbach: 2 - Roma: 1
K Grubu
Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0
Braga: 3 - Beşiktaş: 1
L Grubu
Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5
Manchester United: 3 - Partizan: 0 - İSTANBUL