Başakşehir çiçeklerle süslendi Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi ekipleri park ve bahçelerde çalışma başlattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi ekipleri park ve bahçelerde çalışma başlattı. İlçede bulunan park ve bahçeleri farklı cinsten 412 bin çiçekle süsledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi ekipleri ilçede bulunan park ve bahçeleri çiçeklerle süsledi. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde yapılan bakım çalışmasının ardından çiçeklendirme çalışması yaptı. Başakşehir, Kayaşehir, Ayazma ve Hoşdere Millet Bahçeleri ile parklar ve diğer yeşil alanlara toplam 412 bin çiçek dikildi. Kadife, ateş, begonya, petunya, ipek ve yıldız cinslerindeki farklı renk ve cinsteki çiçekler dikilirken Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, "Yaz dönemi için Başakşehir'in dört bir yanını çiçeklendirdik, bu çalışmaları dört mevsim boyunca devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA