Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir kafilesi, akşam saatlerinde Rize'ye gidecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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