Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle 21 Mayıs'ta tamamının açılışını yapacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle 21 Mayıs'ta tamamının açılışını yapacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle perşembe günü açılacak olan şehir hastanesi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için gün sayıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" ismi verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA