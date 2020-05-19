Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı

Ersan SAN / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı
19.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:04

Ersan SAN/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Hastanenin tabelasının asıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Başakşehir'de yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağını belirtti. Son hazırlıkları tamamlanan ve açılış tarihini bekleyen hastane havadan görüntülendi. Tabelası da takılan hastanede hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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