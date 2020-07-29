Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı

KOCAELİ Çayırova'da yaşayan ve 12 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Hüseyin Dilek'e annesinin böbreği nakledildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
29.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:16

KOCAELİ Çayırova'da yaşayan ve 12 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Hüseyin Dilek'e annesinin böbreği nakledildi. Yıllardır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Hüseyin Dilek geçtiğimiz aylara kadar ilaçlarla tedavi gördü. Doktorları hastalığının ilerlemesi üzerine nakil veya diyaliz yapılması yönünde aileyi bilgilendirdi. 54 yaşındaki anne Peliza Dilek, oğlu için böbreğini bağışlamak istediğini söyleyince testler yapıldı ve anne ile oğlunun uyumlu olduğu görüldü. İstanbul'a gelen anne ve oğlunun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyat Mayıs ayında açılan hastanede yapılan ilk organ nakli olma özelliğini taşıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilecek anne ve oğlunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" 

Oğluna böbreğini bağışlayan Anne Peliza Dilek, "Teşhis 12 yaşında konuldu. Doktorları 'hastalık aşamasının sonuna geldi' dediler. 'Verici var mı' diye sordular. ya da 'diyalize bağlayalım mı' diye sordular. Ben devreye girdim. Tahliller verdik ve testler yaptırdık. Kanlarımız uyuştu. Doktor bizi çağırdı ama koronavirüs nedeniyle dört ay bekledik. Hocası hastalıkta sınıra gelmiş dedi ve bizi buraya yönlendirdi. Koronavirüs testlerimiz de temiz çıkınca bu hastaneye geldik. Çok güzel bir duygu. Herkes ihtiyacı olanlara organ bağışı yapmalı. Böbreğimi vermeden önce hangi durumdaysam şu an da öyleyim. Bir zararı yok bunun. Böbrek verirsek kalkamayız zannetmesinler" şeklinde konuştu. 

ANNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 20 GÜNDE 8 KİLO VERDİ 

Test sonuçlarına göre anne Peliza Dilek'in kilosunun nakil için uygun olmadığı görüldü. Bu nedenle anne Peliza Dilek naklin gerçekleşmesi için 20 günde 8 kilo verdi. Peliza Dilek, "Doktor 'sen bu kiloyla verici olamazsın' dedi. Benim moralim bozuldu. Çabalar boşa gidecek dedim ve hastane odasının içinde sürekli yürüdüm. 20 günde 8 kiloyu verdim" ifadelerini kullandı. 

"HER İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİ"

Anne ve oğlunun organ nakli ameliyatını gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç.Dr. V. Melih Kara, "Hastanemize hastanın başvurusu sonrası nakile uygun olup olmadıklarını değerlendirdik. Testler yapıldıktan sonra nakil hazırlıkları planlandı. Nakil sonrası her ikisinin de sağlığı iyi. Taburcu etmeyi planlıyoruz. Bizim ailemizin ilk ferdi. Uzun yıllar boyunca takibimizde olacak. Nakil yapıldığında biten bir işlem değil. Nakil gerçekleştikten sonra da devam eden bir süreç. Hüseyin büyüyecek. Üniversiteye gidecek. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan bir aile kuracak. Hastanemizin ilk vakası. Bu anlamda da çok önemli. İlkler her zaman önemlidir ama her nakil ilk nakildir. Biz ülke olarak organ naklinde çok başarılı bir ülkeyiz. Tek sıkıntımız kadavra nakil sayılarımızın çok düşük olması. Canlı vericileri nakillerimizin başarısı çok iyi. Bu dünya standartlarının üstünde yapılıyor. Bizim buradaki ana görevimiz organ nakil koordinatörü yetiştirmek. Organ bağışını insanlara doğru anlatıp bağışı artırabilmek" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Güncel
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Gülben Ergen Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:57:17. #1.14#
title