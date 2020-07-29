BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK ORGAN NAKLİ YAPILDI
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BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK ORGAN NAKLİ YAPILDI

Anne böbreğini 16 yaşındaki oğluna bağışladı-Anne böbrek nakli için 20 günde 8 kilo verdi Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, - Kocaeli Çayırova'da yaşayan ve 12 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Hüseyin Dilek'e annesinin böbreği nakledildi.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK ORGAN NAKLİ YAPILDI
29.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:05

-Anne böbreğini 16 yaşındaki oğluna bağışladı

-Anne böbrek nakli için 20 günde 8 kilo verdi 

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL, - Kocaeli Çayırova'da yaşayan ve 12 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Hüseyin Dilek'e annesinin böbreği nakledildi. Yıllardır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Hüseyin Dilek geçtiğimiz aylara kadar ilaçlarla tedavi gördü. Doktorları hastalığının ilerlemesi üzerine nakil veya diyaliz yapılması yönünde aileyi bilgilendirdi. 54 yaşındaki anne Peliza Dilek, oğlu için böbreğini bağışlamak istediğini söyleyince testler yapıldı ve anne ile oğlunun uyumlu olduğu görüldü. İstanbul'a gelen anne ve oğlunun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyat Mayıs ayında açılan hastanede yapılan ilk organ nakli olma özelliğini taşıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilecek anne ve oğlunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" 

Oğluna böbreğini bağışlayan Anne Peliza Dilek, "Teşhis 12 yaşında konuldu. Doktorları 'hastalık aşamasının sonuna geldi' dediler. 'Verici var mı' diye sordular. ya da 'diyalize bağlayalım mı' diye sordular. Ben devreye girdim. Tahliller verdik ve testler yaptırdık. Kanlarımız uyuştu. Doktor bizi çağırdı ama koronavirüs nedeniyle dört ay bekledik. Hocası hastalıkta sınıra gelmiş dedi ve bizi buraya yönlendirdi. Koronavirüs testlerimiz de temiz çıkınca bu hastaneye geldik. Çok güzel bir duygu. Herkes ihtiyacı olanlara organ bağışı yapmalı. Böbreğimi vermeden önce hangi durumdaysam şu an da öyleyim. Bir zararı yok bunun. Böbrek verirsek kalkamayız zannetmesinler" şeklinde konuştu. 

ANNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 20 GÜNDE 8 KİLO VERDİ 

Test sonuçlarına göre anne Peliza Dilek'in kilosunun nakil için uygun olmadığı görüldü. Bu nedenle anne Peliza Dilek naklin gerçekleşmesi için 20 günde 8 kilo verdi. Peliza Dilek, "Doktor 'sen bu kiloyla verici olamazsın' dedi. Benim moralim bozuldu. Çabalar boşa gidecek dedim ve hastane odasının içinde sürekli yürüdüm. 20 günde 8 kiloyu verdim" ifadelerini kullandı. 

"HER İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİ"

Anne ve oğlunun organ nakli ameliyatını gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç.Dr. V. Melih Kara, "Hastanemize hastanın başvurusu sonrası nakile uygun olup olmadıklarını değerlendirdik. Testler yapıldıktan sonra nakil hazırlıkları planlandı. Nakil sonrası her ikisinin de sağlığı iyi. Taburcu etmeyi planlıyoruz. Bizim ailemizin ilk ferdi. Uzun yıllar boyunca takibimizde olacak. Nakil yapıldığında biten bir işlem değil. Nakil gerçekleştikten sonra da devam eden bir süreç. Hüseyin büyüyecek. Üniversiteye gidecek. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan bir aile kuracak. Hastanemizin ilk vakası. Bu anlamda da çok önemli. İlkler her zaman önemlidir ama her nakil ilk nakildir. Biz ülke olarak organ naklinde çok başarılı bir ülkeyiz. Tek sıkıntımız kadavra nakil sayılarımızın çok düşük olması. Canlı vericileri nakillerimizin başarısı çok iyi. Bu dünya standartlarının üstünde yapılıyor. Bizim buradaki ana görevimiz organ nakil koordinatörü yetiştirmek. Organ bağışını insanlara doğru anlatıp bağışı artırabilmek" diye konuştu.  

Kaynak: DHA

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