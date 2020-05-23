Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi
23.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:01

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi. Hastaneden doğan ilk bebek olan Tuğba ve Ömer Sönmez çiftinin çocuğuna Defne Sakura adı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün İlk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz" dedi. 

 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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