BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ
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BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ
23.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi. Hastaneden doğan ilk bebek olan Tuğba ve Ömer Sönmez çiftinin çocuğuna Defne Sakura adı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün İlk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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