Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katılacağı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?
21.05.2020 02:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:55

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katılacağı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Hastaneye, Japonya'yı da temsil etmesi için sakura ağacının adı eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik. Sakura da Japonya'yı" demişti.

Hastanenin ilk etabı 20 Nisan'da açılmıştı.

Bugün ise geri kalanı hizmete girecek.

Hastaneyi inşa eden Rönesans Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre yapımına 2016'da başlanan hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi.

1 milyon metrekarelik alanı olan hastanede 2 bin 354 yatak, 456 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Şehir Hastanesi'nin içinde şu bölümler yer alacak:


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Günde 500 hasta ameliyat olabilecek

Anadolu Ajansı'na göre 90 ameliyathaneli hastanede günde 35 bin hastaya ayakta tedavi uygulanabilecek, 500 hastaya da özellikli ameliyat yapılabilecek.

Hastanenin koronavirüs salgınıyla mücadele için izole edilerek açılan ilk kısmında da akıllı solunum cihazları kullanılıyordu.

Rönesans Holding'e göre depreme karşı 2 bin 40 sismik izolatör kullanılan hastane, dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM ile bağlantısı olan hastanenin metro istasyonun inşası sürüyor.

Metro inşaatını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Hastanenin tamamlanma tarihi yaklaşmasına rağmen metronun bitmemiş olması sosyal medyada protesto edilince 20 Nisan'da konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaatın eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu belirtmişti.

Açıklamada inşaatın yüzde 6'sının bitmiş olduğu, inşaatın tamamlanması için ise ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti:

"İBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: İller Bankası'ndan İBB'ye sağlanacak 100 milyon Euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır."

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını üstlenmesine karar vermişti.


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