Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi bir yıla 22 nakil sığdırdı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyadaki sağlık sistemlerini test ettiğini belirterek, "Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin dünyanın en sosyal, en yaygın ve en başarılı mücadelesini yapan ülke olduğunu çok net söyleyebiliriz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyadaki sağlık sistemlerini test ettiğini belirterek, "Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin dünyanın en sosyal, en yaygın ve en başarılı mücadelesini yapan ülke olduğunu çok net söyleyebiliriz." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Böbrek Nakli Merkezi'nin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'nun yanı sıra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Gültekin Hoş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Melih Kara, böbrek nakli olan hasta ve yakınları ile sağlık personeli katıldı.

Memişoğlu, hastanenin sadece Türkiye'deki sağlık biliminin lideri değil, aynı zamanda dünyadaki sağlık sisteminin en önemli unsurların bir tanesi olma vizyonuyla oluşturulduğunu dile getirdi.

Henüz, hem fiziki yapı hem bilim hem teknoloji anlamında dünyanın en iyi sağlık merkezlerinden birisinin kuruluş aşamasında olduklarını ve bu kurulurken tabii ki zorluklar olacağını ifade eden Memişoğlu, "Bizim görevimiz idealizmimizi, inancımızı ve adanmışlığımızı kaybetmemek." dedi.

"Sağlık hizmet sunumunda dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz"

Prof. Dr. Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde en az 7 organ naklinin yapılabilmesini planladıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Salgın dünyadaki sağlık sistemlerini test etti aslında. Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin dünyanın en sosyal, en yaygın ve en başarılı mücadelesini yapan ülke olduğunu çok net söyleyebiliriz. Bunu aşıda da görüyoruz. Salgındaki yoğun bakım ekiplerinin ve altyapısının gücünü de gördük. Birinci basamakta evde ilaç vererek binlerce insanı orada takip ederek ve 112 gibi her yere ulaşabilecek bir altyapımız olduğunu gördük. Sağlık hizmet sunumunda dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Bizden iyi olduğunu söyleyen ülkeler İstanbul nüfusunun onda biri. Ama biz de sağlık bilgisi ve uygulaması haricinde esasında sağlık bilimine katkıda bulunmakla ilgili çok daha çaba harcamamız gerektiğini gördük. Sağlık teknolojisinin üretimi ve yeni şeyleri söylemek için bizim çok daha çabalamamız ve çalışmamız gerektiğini gördük. İşte bugün eğer kovid döneminde bile yeni kurulan ve daha yeni yürümeye başlayan bir hastanede eğer 21 nakil yapılıyorsa bu başarı, Melih Hoca'nın idealizmi, adanmışlığı ve bütün ekibin de ona uymasıyla elde edildi."

Prof. Dr. Melih Kara da bir yıllık süre zarfında 21'i canlıdan biri kadavradan olmak üzere 22 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Tabii pandemi döneminde kamuda çoğu merkez nakili durdurdu. Burada hiçbir şekilde servisi kapatmadık hatta ekibin yarısının kovid olmasına rağmen. Ruhsat alır almaz, hiç durmadan her ay nakillerimize devam etti. Hastalarımızı da koruduk. Uzun bir eğitim sürecinden geçirdik hastalarımızı. Bulunduğunuz hastanenin altyapısı çok önemli. Biz, bize sağlanan imkanları sonuna kadar değerlendirerek hastaların nakillerini gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması "En İyi Eserleri Sergisi"ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız