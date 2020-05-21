Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni
21.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle iştirak ettiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Koca, bu dönemi vatandaşların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Bu hastane açılışıyla Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde gerçekleştirdiği dönüşümün ulaştığı noktaya tanık olacaklarını ifade eden Koca, şu bilgileri verdi:

"Açılışı yapılan hastane, dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sağlık kompleksi sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastaneler şehridir. 426'sı yoğun bakım yatağı, toplam 2 bin 682 yatağa sahip. 725 hasta muayene odası var. Tam donanımlı 3'ü hibrit olmak üzere 90 ameliyathaneye sahip. 28 doğum salonu, yataklı 16 yanık ünitesi bulunuyor. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verebilecek kapasitede. 2 bin 800 sismik izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğini taşıyor. Bu sayede deprem başta ameliyatlar dahil tüm hizmetler kesintisiz devam edebilecektir."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bundan önceki örnekleri gibi maddi girişimden ziyade temelde vizyonun eseri olduğuna işaret eden Koca, bu vizyonun ortaya konmasında, projenin tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçmiş dönem sağlık bakanlarına, bakanlık ve yüklenici firma çalışanları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'ye 18 yılda 87 bin 512 yatak kapasitesi kazandırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve desteği doğrultusunda 636 hastane binasının yapıldığını ve Türkiye'ye 87 bin 512 yatak kapasitesinin kazandırıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde inşa edilen toplam sağlık tesisi sayısı ise 3 bin 345'i buldu. Bu tesisler içinde şehir hastaneleri kapasiteleri, kullanılan ileri teknoloji ve modern donanımları açısından önemli bir yer tutmaktadır. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Başakşehir Hastanesi'yle birlikte 11'nci şehir hastanemizi devreye alıyoruz. 6 şehir hastanemizin inşası devam etmektedir. Ankara Etlik, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ, Kayseri ve Gaziantep'in şehir hastanelerine kavuşması yakındır. Şehir hastanelerimiz sadece günlük hizmet ihtiyacımızı karşılamakla kalmamış, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Kovid-19 salgınıyla mücadele aşamasında bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasiteleri yetersiz olurken, ülkemizde bu altyapı sayesinde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altına alınmıştır."

"Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak hedeflediklerini belirten Koca, şöyle konuştu:

"Amacımız, bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır. Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesi, ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmelliyet merkezlerini kurmamızı sağlayacaktır. Şehir hastaneleri sadece kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler değil, yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren en ileri düzeyde sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü müstesna birer üs olacaktır."

"Türkiye, 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak"

Bakan Koca, bu yolla kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleriyle Türkiye'yi uluslararası sağlık turizminin ve sağlık eğitiminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli bir adım daha atmış olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birisi 30 bin nitelikli yatağıyla şehir hastaneleri olacaktır. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Hep söylediğimiz gibi şehir hastanelerimiz donatılan son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Ancak, bu binaları canlı kılan içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel olarak görmeyen, her türlü şiddete göğüs gerek mesai sınır tanımadan gece ve gündüz kesintisiz hizmet veren sağlık personelimizin bu yeni mekanlara yeni bir ruh ve can verecektir. Bu düzeyde hastaneye, bu düzeyde yaygın teknolojik altyapıya ve iftiharla söylüyorum, bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada çok az millet sahiptir. Hatta gelişmiş ülkeler dahil toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan, bu hizmeti modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bir hayalini müşahhas hale getirdiğini aktaran Koca, sözlerini, "Millet adına kurulmuş hayaller eser eser karşımıza çıkıyor. Her katkı sahibi ise katkısıyla eylemin öncüsüyle gurur duyuyor. Bütün vatandaşlarımız bütün hastalarımız adına teşekkür ediyorum." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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