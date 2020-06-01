Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
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Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
01.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:16

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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