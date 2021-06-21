Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ise Lima, "Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay