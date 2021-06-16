Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı
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Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir.Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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