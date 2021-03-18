Başakşehir BLD Espor Merkezi ailelere yönelik espor eğitim semineri düzenliyor

Başakşehir Belediyesi Espor Merkezi "Esporun çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine etkileri nelerdir?"odaklı ailelere yönelik espor eğitim semineri düzenleyecek. Geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayında da gerçekleştirilen ve bu ay üçüncüsü düzenlenecek online tüm Türkiye'den katılımcılar davetlidir.

Etkinlik tarihi: 28 Mart 2021 Pazar

Etkinlik saati: 17.30

Etkinlik yeri: Zoom üzerinden online gerçekleşecektir.

Katılımcılar: Espor ile ilgili tüm katılımcılara açıktır.

Etkinliğe başvurulurken dikkat edilmesi gerekenler:

Etkinlik tamamen ücretsizdir.

Online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

Etkinlik salonu başlama saatinden 15 dakika önce açılmaktadır.

Etkinlik başlamadan önce katılım durumunuzla ilgili sms ve e posta üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Spam kutunuzu konrol etmeyi unutmayın.

Katılımcı yoğunluğu olduğu durumda saat ve gün değişikliği yapılabilir.

Etkinliği tamamlayan kişilere katılım belgesi verilecektir.

Eğer katılım sağlayamayacaksanız lütfen etkinliğe başvurmayınız.

Etkinlik ile ilgili tüm detaylara ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros