Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

15.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:26
Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 3 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekibin dün yaptığı antrenmanda dizine darbe alan Rafael'in durumunun yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı aktarıldı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildiği, Fredrik Gulbrandsen'in ise fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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