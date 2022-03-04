Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA, Emrah Oktay - Spor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Emrah Oktay - Spor