Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Hilmi Sever - Spor
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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı hazırlıkları salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti.

Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

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