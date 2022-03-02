Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı hazırlıkları salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Hilmi Sever - Spor