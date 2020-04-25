Başakşehir Belediyesinden ramazanda "dijital etkinlik" hizmeti Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı.

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ramazan programları ilk günden büyük ilgi gördü.

Başakşehirliler "Onbir Ayın Sultanı" ramazanda sosyal medyada bir araya gelerek, ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşadı.

Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen ramazan etkinlikleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluştu.

Başakşehirliler sanat programlarından dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisinden iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içeriklerle ramazanın manevi atmosferini evlerinde yaşadı.

"Erem Şentürk ile İftara Doğru" programına yoğun ilgi

Saatler 17.20'yi gösterdiğinde belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları ve youtube kanalında yayınlanmaya başlayan programlarda ilk gün Nimet Yılmaz'ın "Ramazan Mutfağı", Başakşehir Merkez Camisi İmam Hatibi Abdülhalık Selman'ın "Dini Sohbetleri", Tasavvuf Musikisi Dinletisi, Fatma Beyza Tütüncüoğlu'nun "Çocuk Masalları" ve Spor eğitmenini Ali Durademir'in "Ramazan Egzersizleri" isimli programlar izleyicilerle buluştu.

Gazeteci yazar Erem Şentürk de "İftara Doğru" programında ilahi sanatçısı Mustafa Demirci ile birlikte hanelere konuk oldu. İftara bir saat kala başlayan ve ramazan ayı boyunca farklı konuklarla ekranlara gelecek program, seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Radyo Başakşehir ise dopdolu programlarla sadece ilçe sakinlerine değil, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine ramazanın coşkusunu yaşatacak.

Kaynak: AA