Başakşehir Belediyesinden ramazanda "dijital etkinlik" hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başakşehir Belediyesinden ramazanda "dijital etkinlik" hizmeti - Haberler
Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Haber

Başakşehir Belediyesinden ramazanda "dijital etkinlik" hizmeti

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı.

25.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:24
Başakşehir Belediyesinden ramazanda

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ramazan programları ilk günden büyük ilgi gördü.

Başakşehirliler "Onbir Ayın Sultanı" ramazanda sosyal medyada bir araya gelerek, ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşadı.

Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen ramazan etkinlikleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluştu.

Başakşehirliler sanat programlarından dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisinden iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içeriklerle ramazanın manevi atmosferini evlerinde yaşadı.

"Erem Şentürk ile İftara Doğru" programına yoğun ilgi

Saatler 17.20'yi gösterdiğinde belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları ve youtube kanalında yayınlanmaya başlayan programlarda ilk gün Nimet Yılmaz'ın "Ramazan Mutfağı", Başakşehir Merkez Camisi İmam Hatibi Abdülhalık Selman'ın "Dini Sohbetleri", Tasavvuf Musikisi Dinletisi, Fatma Beyza Tütüncüoğlu'nun "Çocuk Masalları" ve Spor eğitmenini Ali Durademir'in "Ramazan Egzersizleri" isimli programlar izleyicilerle buluştu.

Gazeteci yazar Erem Şentürk de "İftara Doğru" programında ilahi sanatçısı Mustafa Demirci ile birlikte hanelere konuk oldu. İftara bir saat kala başlayan ve ramazan ayı boyunca farklı konuklarla ekranlara gelecek program, seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Radyo Başakşehir ise dopdolu programlarla sadece ilçe sakinlerine değil, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine ramazanın coşkusunu yaşatacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Başakşehir Belediyesinden ramazanda "dijital etkinlik" hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:49:49. #1.15#
title