Başakşehir Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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Başakşehir Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

25.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:41
Başakşehir Belediyesi

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı. Sıfır Atık projesi kapsamında ayrıca Başakşehir'de 30 farklı noktaya 7 farklı atığı tek bir noktada toplayabilen 7'li Mobil Atık Getirme Merkezi konumlandırıldı.

Sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, Başakşehir 1. Etap'ta bin metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı 3 milyon TL'lik hibe ile ilçe genelinde sıfır atık projesinin uygulanmadığı nokta bırakmadı.

17 farklı atık aynı merkezde toplanıyor

Başakşehir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplanan atık çeşitliliğini artırdı. Kağıt, metal, plastik, cam gibi atıkların yanı sıra pandemi nedeniyle artan maske kullanımı ve dezenfektanlardan dolayı oluşan tıbbi atık ve floresan gibi tehlikeli atıkların da yer aldığı 17 farklı atık bu merkezde toplanmaya başlandı. Öte yandan Başakşehirliler, atıklarını artık sadece konteyner ve ünitelere değil doğrudan merkeze de getirebilecek.

Sıfır Atık Başakşehir'in her yerinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan 3 milyon TL'lik hibe ile ilçe genelinde 30 noktaya, 7 farklı atığı tek bir noktada toplayabilen 7'li Mobil Atık Getirme Merkezi konumlandırıldı. Yine Güvercintepe, Altınşehir ve Şahintepe mahallelerine konumlandırılan 600 geri dönüşüm konteyneri ile birlikte ilçe genelinde sıfır atık projesinin uygulanmadığı nokta kalmadı. Ayrıca 600 adet geri dönüşüm ünitesine, yenilenmiş olan 85 geri dönüşüm ünitesi daha eklendi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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