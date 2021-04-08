Başakşehir Belediyesi Romanların yüzünü güldürdü

Başakşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Hoşdere'deki Roman vatandaşlara anlamlı bir sürpriz yaptı.

Başakşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Hoşdere'deki Roman vatandaşlara anlamlı bir sürpriz yaptı. Roman havası çalarak sokaklarda dolaşan belediye ekipleri, mahalle sakinlerine saksı çiçeği hediye etti.

Başakşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde ilçedeki Roman vatandaşları unutmadı. Başakşehirli Romanlara sürpriz yapan Başakşehir Belediyesi, hem eğlendirdi hem de yüzleri güldürdü.

Sessiz sokaklar Roman havalarıyla neşelendi

Hoşdere'de Romanların yaşadığı sokaklarda Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan sessizliği müzisyenler bozdu. Evleri tek tek ziyaret eden Başakşehir Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerine saksı çiçeği ve maske hediye etti. Roman vatandaşlar, kendilerini unutmayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Türkiye, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı