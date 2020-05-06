Başakşehir Belediyesi Ramazan'da kapı kapı gezerek gıda yardımı yapıyor
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Başakşehir Belediyesi Ramazan'da kapı kapı gezerek gıda yardımı yapıyor

Başakşehir Belediyesi Ramazan'da kapı kapı gezerek gıda yardımı yapıyor
06.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:07

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, on bir ayın sultanı Ramazan'da ilçeyi adım adım dolaşıyor.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, on bir ayın sultanı Ramazan'da ilçeyi adım adım dolaşıyor. Evlerinden çıkamayan yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor.

Başakşehir Belediyesi ekipleri, bugünlerde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve çalıştıkları işlerden ayrılan vatandaşlara gıda yardımı götürmek için seferberlik halinde çalışıyor.

BİZ ekipleri ilçenin büyükleri için nöbette

Korona virüs pandemisi nedeniyle zorlaşan hayat şartları, Başakşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kolaylaşıyor. Ekipler ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor, evlere sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı götürüyor.

Bu kapsamda Başakşehir'de 65 yaş üstü bir vatandaş, daha önceden temasta olduğu Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekiplerinden alışveriş için yardım talebinde bulundu. Ekipler kısa sürede eve ulaşarak destek kart ile alışveriş için dışarı çıktı. İhtiyaçlar eksiksiz olarak alınarak eve getirildi. Ekipler, bu süreçte ilçenin her noktasından gelen talepleri karşılamak için canla başla çalışıyor. Talepte bulunan tüm 65 yaş üstü büyüklerin alışverişi BİZ ekipleri ve Başakşehir zabıtası tarafından yapılıyor.

Sıcak yemek ulaştırmak için seferberlik

Ramazan ayı dolayısıyla sıcak yemek ve gıda kolisi yardımları da sürüyor. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, korona virüs salgını sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek götürüyor.

Vatandaşların iftar ve sahur sofralarını şenlendirmek için gece gündüz çalışan ekipler, iftar saatine kadar sokak sokak dolaşıp evlere sıcak yemek ve gıda kolilerini teslim ediyor. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, Ramazan ayında korona virüsün getirdiği şartlar nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştıklarını ifade etti. Hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin taze olarak vatandaşlara evlerinde teslim edildiğini söyledi. Kutay, 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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