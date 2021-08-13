Başakşehir Belediyesi'nin tercih karavanı yola çıkıyor
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Başakşehir Belediyesi'nin tercih karavanı yola çıkıyor

Başakşehir Belediyesi'nin tercih karavanı yola çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda YKS'ye giren Başakşehirli öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları için Tercih Karavanı 14 Ağustos'ta yola çıkıyor.

Başakşehir Belediyesi, 14-19 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Karavanı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek. YKS Tercih Karavanı, 6 gün boyunca ilçenin 6 farklı noktasında üniversite adaylarıyla buluşacak. Uzman eğitmenler eşliğinde, 14-19 Ağustos tarihlerinde 11.00-18.00 saatleri arasında, Başakşehirli gençlere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına göre, hem karavan içerisinde hem de açık alanda belirli aralıklar ile gençlerin üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapması sağlanacak. - İSTANBUL

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Başakşehir Belediyesi'nin tercih karavanı yola çıkıyor
Başakşehir Belediyesi'nin tercih karavanı yola çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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