Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik
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Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik

Başakşehir Belediyesi, ramazanın ilk gününde yoğun trafikte oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına yetişti.

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Başakşehir Belediyesi, ramazanın ilk gününde yoğun trafikte oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına yetişti. Mahmutbey gişelerinde iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi, ramazanın gelmesiyle birlikte özellikle yoğun trafiğin olduğu noktalarda mobil büfelerini konuşlandırdı. Ramazan'ın ilk iftarında Mahmutbey gişelerinde sıkışan trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlar için kumanya dağıtımı yapıldı.

Mahmutbey gişelerde oruçlar Başakşehir Belediyesi'nin ikramıyla açıldı. İftariyeliklerini alanlar Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti. Ramazan ayı boyunca Başakşehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde iftariyelik dağıtımı devam edecek.


Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik
Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik
Başakşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftariyelik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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