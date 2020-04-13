Başakşehir Belediyesi'nden haftada bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi
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Başakşehir Belediyesi'nden haftada bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi

Başakşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Living Lab'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.

13.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:18
Başakşehir Belediyesi'nden haftada bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi

Başakşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Living Lab'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. 3D yazıcılar ile haftada ortalama bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi yapılacak.

Başakşehir Belediyesi ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Sağlık çalışanlarının başlıca ihtiyaçlarından olan siperlik maskeler Başakşehir Living Lab'deki 3D yazıcılar ile üretiliyor. Titizlikle üretilen maskeler, başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının kullanması için hastanelere teslim edilecek.

"Ortalama haftada bin adet üretimi ile ciddi bir sayıya ulaştı"

Üretim hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Teknoloji ve inovasyon merkezi bu ara mesaisini siperlikler üzerine yapmaya başladı. Ortalama haftada bin adet üretimi ile ciddi bir sayıya ulaştı. Buradaki amacımız özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu siperlikler üretip onlara ulaştırmak. Tabi buradaki üretim aynı zamanda el atölyelerinde de devam ediyor. Bu el atölyelerinde üretilen siperlikleri de özellikle bölgemizde yoğun insan sirkülasyonunun olduğu esnaflarımıza dağıtacağız. Onlara da siperlikler dağıtacağız inşallah. Tabi geçen hafta başlayan yeni bir uygulamamız var onu da duyurmuş olalım. Kapalı pazar yerlerimizde termal kameralar ile yeni bir uygulama başlattık. Pazar yerlerine giriş yapan vatandaşlarımızın ısıları ısı ölçer ile ölçülecek. Hem sağlık çalışanlarına hem de sağlık için mücadele eden tüm insanlara ben buradan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu sayede haftalık bin adet siperlik üretimi yapabiliyoruz"

Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi sorumlusu Ömer Karabayraktar ise merkezin işleyişi ve üretimi ile ilgi olarak "Başkanımızın vizyonuyla zaten kuruluşundan beri sosyal projelerde sürekli yer alan bir oluşum. Tabi bu sürece destekten de geri kalamazdık. Kısa bir Ar-Ge çalışmasından sonra derhal üretime geçtik. Burada öncelikle sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla siperlik maske üretiyoruz. Yaklaşık dört tane cihazımız var burada. İlçemiz genelinde üretim yapabilecek dört tane teknik lisemizi de bu kampanyaya dahil ettik. Bu sayede haftalık bin adet siperlik üretimi yapabiliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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