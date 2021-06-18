Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması

Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesinden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yapılan açıklamada, 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişiminde 30 Nisan günü ayrılma tespit edildiği için kontrollü yıkım çalışmasının başlatıldığı ve perde güçlendirmesi yapılan bölümde de kaymalar tespit edildiği için yıkım...

Başakşehir Belediyesinden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yapılan açıklamada, 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişiminde 30 Nisan günü ayrılma tespit edildiği için kontrollü yıkım çalışmasının başlatıldığı ve perde güçlendirmesi yapılan bölümde de kaymalar tespit edildiği için yıkım kararı verildiği belirtildi.

Başakşehir Belediyesinden 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişimindeki çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saha ekiplerinin 30 Nisan günü yaptığı çalışmada istinat duvarında ayrılma tespit edildiği ve yönlendirme çalışmaları ile atıksu, yağmursuyu bacalarının deplase edilmesiyle birlikte kontrollü yıkıma başlandığı vurgulandı. Açıklamanın devamında ise, duvarların zemin çivisi yöntemiyle güçlendirme projeleri üzerinde çalışıldığı sırada hareketlerin devam etmesi üzerine güçlendirmeden vazgeçilip yıkılma kararı verildiği, devrilme ihtimaline karşıda arka kısmına topuk malzemesi serildiği belirtildi.

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başakşehir Belediyesi saha kontrol ekiplerimiz tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan denetimler sırasında 13. Cadde ile Şeyh Şamil caddesi kesişiminde ve İOSB sorumluluğunda bulunan alanda istinat duvarlarında EK1 fotoğraflarda görüldüğü üzere ayrılma tespit edilmiş, Ek2 tutanak ile imza altına alınmıştır. Fen İşleri ekiplerimiz tarafından 24 saat içerisinde Şeyh Şamil Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatılmış, yönlendirme - güvenlik önlemleri alınmış, atıksu ve yağmursuyu bacalarının deplasesi yapılmış ve kontrollü yıkıma başlanmıştır. Yaklaşık 120 metrelik duvarın, 34 metrelik hareket eden anosu yıkılmış olup, henüz hareketi başlamamış diğer anolar için günlük deformasyon ölçümleri yapılarak hareketi izlenmiştir. Sonrasında ekiplerimiz tarafından 34 metrelik duvar için kazık ve perde projeleri hazırlanmış, kazıkları tamamlanmış ve temel demirleri bağlanmıştır. Kırım ve kazı sırasında 7 metre yüksekliğinde perdenin yeterli donatıya sahip olmadığı, perde altında herhangi bir kazık imalatı yapılmadığı, perde arkasında drenaj bulunmadığı ve niteliksiz malzeme ile dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer duvarlar için tamamen yıkılıp yeniden yapılmadan zemin çivisi yöntemi ile güçlendirme projeleri üzerine çalışırken, bir anoda hareket tespit 2 cm hareket tespit edildi. Bu hareket haziran başında 4 santimetre ve sonrasında 7 santimetre oldu. Bu hareket sonrasında perdenin güçlendirilmesinden vazgeçilerek, yıkılarak yenilenmesine karar verildi. Yeniden yapım projeleri başlatıldı, devrilme ihtimaline karşı arka kısmına topuk malzeme serildi ve kazı yapılabilmesi için perde üzerindeki atıksu ve yağmursuyu hatlarının deplase çalışmaları başlatıldı. Bu durum 11.06.2021 tarihinde yazımız ekindeki resmi yazı ile İOSB Başkanlığına bildirilmiştir. 18.06.2021 tarihinde yağan şiddetli yağmurlar sonrasında perde devrildi, alınan güvenlik önlemleri neticesinde üzücü bir olay yaşanmamıştır." - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 19:35:46. #1.13#

title