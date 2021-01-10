Başakşehir Belediyesi'nden Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel video

Başakşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yaşanan olayların ilk tanıkları olan gazetecilerin yaşadıkları anılardan oluşan bir video hazırlandı.

Başakşehir Belediyesi, kamuoyunu aydınlatmak adına her türlü zorluğa göğüs gererek görev yapan gazeteciler için anlamlı bir video hazırladı. Haber için en iyi kare, doğru bilgi ve yaşanan gelişmeleri anlatmak için gece gündüz demeden çaba gösteren basın mensuplarının unutamadıkları hikayelerin yer aldığı videoda, bazen çatışmanın tam ortasında, bazen yaşanan doğal afetlerde ter döken basın mensupları yaşadıklarını anlattı.

4 ÖNEMLİ İSİM HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kimi zaman toplumsal olaylarda ve kimi zaman da yüzümüzü güldüren haberlere imza atan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Haber Global muhabiri Umut Erol, TRT Haber muhabiri Muratcan Öztürk ve Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Salih Yasin Yılmaz yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı