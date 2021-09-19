Başakşehir Belediyesi kahraman gazileri unutmadı

Başakşehir, vatan uğruna mücadele eden gazileri unutmadı. Başakşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki 200'den fazla gaziye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun mektubu ile Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim ulaştırdı.

Başakşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Vatanın ve milletin birliği için canları pahasına mücadele ederek "gazilik" unvanı alan Başakşehirli kahramanlara Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun mektubu ulaştırıldı. Aynı zamanda Bahçeşehir Tören Alanı'nda da çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Zafer Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve gaziler katıldı.

Belediye ekipleri, ilçedeki Kıbrıs gazisinden terör gazisine kadar 200'den fazla kahramanı ziyaret etti. Kahramanlara Başkan Kartoğlu'nun hatıra için gönderdiği Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi. Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek teslim alan gaziler, kendilerini unutmadığı için Başkan Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti. Başkan Kartoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir'in kahraman gazisi, vatan uğruna yapmış olduğunuz büyük fedakarlık ve özveri için size minnettarız. Sizin gibi vatansever gazilerimiz sayesinde ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. İlçemizde sizin huzur ve mutlulukla yaşamanız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü kutlar, en içten saygı ve muhabbetlerimi sunarım." - İSTANBUL