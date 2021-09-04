Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
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Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, evde bakımdan sıcak yemek dağıtımına, destek kartından engelli hizmetlerine uzanan sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi, evde bakımdan sıcak yemek dağıtımına, destek kartından engelli hizmetlerine uzanan sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal belediyecilik alanında kurulan gönül köprüleri ile Başakşehirlilerin talepleri çözüme kavuşturuluyor.

Başakşehir Belediyesi sosyal yardım çalışmalarında da öncü olmaya devam ediyor. Hayata geçirilen proje ve hizmetlerle birlikte gencinden yaşlısına, engellisinden afet mağduruna kadar ihtiyaç sahipleri bir an olsun yalnız bırakılmıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir'de, binlerce gönül köprüsü kuruluyor.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneği

Başakşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli ilçe sakinlerinin hanelerinde evde bakım hizmeti sağlıyor. Evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yakını bulunmayan vatandaşların evlerinde her gün gönül sofraları kuruyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerine on binlerce gıda paketi ulaştıran Başakşehir Belediyesi, eğitime destek amacıyla Başakşehirli öğrencilere her eğitim öğretim yılında kırtasiye desteğini sürdürüyor.

Başakşehirli'nin ihtiyaçları karşılanıyor

Tüm engellerin kaldırıldığı engelsiz bir Başakşehir için atılan adımlar kapsamında ilçe genelindeki birçok noktaya engelli rampası yapıldı. Engelsiz ulaşım, engelsiz sanat atölyesi, kişisel gelişim atölyeleri hizmetlerinin yanı sıra çok sayıda tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında salgına yakalanan Başakşehirlilere destek paketi ulaştırılırken, ilk kez çocuk sahibi olan ailelere "hoş geldin bebek paketi" veriliyor.

"Başakşehir'de İyilik Zamanı"

2019 yılında hayata geçirilen Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ise kısa zamanda büyük bir iyilik hareketine dönüştü. Proje kapsamında Başakşehirli gönüllülerle birlikte birçok etkinlik ve program düzenlenerek iyilikte yeni bir dönem başlatıldı. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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