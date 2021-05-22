Başakşehir Belediyesi gençlerin yanında
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Başakşehir Belediyesi gençlerin yanında

Başakşehir Belediyesi gençlerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, gençliğe yönelik yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Başakşehir Belediyesi, gençliğe yönelik yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Başakşehirli gençler için birbirinden farklı proje ve etkinlikleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu, "Başakşehirli gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak ve hayatlarında yeni kapılar açacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarında Türkiye'ye örnek olan projelere imza atmaya devam ediyor. Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden Türkiye'nin ilk Yeni Medya Akademisi'ne, Gençlik Oyunları'ndan Enez Gençlik Kampı'na kadar birçok alanda gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Teknolojinin şehri Başakşehir

Başakşehirli gençlere yeni kapılar açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Türkiye'de bir ilk olan Yeni Medya Akademimizde uygulamaya geçirdiğimiz Radyo ve YouTube akademileri ile genç yetenekleri medya sektörünün önemli isimleriyle bir araya getiriyor, iş ve kariyer kapılarını açıyoruz. Başakşehir'imizin her noktasını teknolojiyle donatıyor, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizde gençlerimizi teknolojiyle buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"Başakşehir'e bilgievleri çok yakıştı"

Başakşehir'in dört bir yanını bilgievleri ile donattıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bilgievlerimizde gençlerimize birçok alanda eğitim vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Böylece gençlerimiz her alanda ve her konuda bilgi ve fikir sahibi olmuş oluyor." diye konuştu.

"Başakşehirli gençlerle gurur duyuyoruz"

Başkan Kartoğlu, Türkiye'de bir başka örneği olmayan Gençlik Oyunları'yla birlikte her yıl binlerce genci spor, kültür-sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında bir araya getirdiklerini belirtti. Kartoğlu, hedeflerine emin adımlarla yürüyen Başakşehirli gençlerle her zaman gurur duyduklarını da söyledi., - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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