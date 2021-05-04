Başakşehir Belediyesi Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor
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Başakşehir Belediyesi Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor

Başakşehir Belediyesi Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 hastalığına yakalanan ilçe sakinleri için anlamlı bir çalışma başlattı.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 hastalığına yakalanan ilçe sakinleri için anlamlı bir çalışma başlattı. Ocak ayından bu yana hastalığa yakalanan 3 bin Başakşehirliye içerisinde maske ve kış çayının da bulunduğu 'Covid-19 Destek Paketi' dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Covid-19 salgınına yakalanarak tedavisi evinde devam eden Başakşehirliler bu süreçte yalnız bırakılmıyor. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ocak ayında başlattığı uygulama ile bugüne kadar 3 bin ilçe sakinine ulaştı.

"Kurallara uyalım, sağlığımızı koruyalım"

Ocak ayında başlatılan yeni uygulama kapsamında hastalığa yakalanan Başakşehirlilere, koruyucu maske ve kış çayından oluşan Covid-19 Destek Paketi verildi. Covid-19 ile mücadelede tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İçerisinde kış çayı ve koruyucu maskelerin de yer aldığı sağlık destek paketimizin dağıtımına devam ediyoruz. Ocak ayından bu zamana kadar salgına yakalanan 3 bin komşumuza Covid-19 Destek Paketi ulaştırdık. Rabbim, bu salgından bizleri bir an önce kurtarsın. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, sağlığımızı koruyalım." dedi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor
Başakşehir Belediyesi Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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