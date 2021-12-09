Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan yeni kültür merkezi müjdesi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var" söyleşilerine katılarak, ilçeye yapımı devam eden kültür ve yaşam parkının yakında biteceğinin müjdesini verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, radyocu Serdar Gökalp'in sunduğu "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var" söyleşisine katıldı. Bu hafta Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda Başakşehirli öğrencilerin en çok merak ettiği soruları cevaplayan Başkan Kartoğlu, Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın yakında biteceğinin müjdesini verdi.

"Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı inşaatı başladı"

Çocukların en çok merak ettiği soruların başında kütüphaneler geldi. Başak Mahallesi'nde yeni bir merkez açılacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, " Kayaşehir'deki Millet Kıraathanesi'ne gittiniz mi bilmiyorum ama şimdi size bir müjde vereyim. Başak Mahallemizde Bilal Habeşi Camii'nin yanında, bin 750 metrekare; yani Millet Bahçesi'ndeki, Millet Kıraathanesi'ne benzer bir kıraathanesi olan, altında spor merkezi olan, içinde her türlü sanat eğitimi alacağınız, kültür eğitimi alacağınız muhteşem bir mekan hazırlanıyor. Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı inşaatı başladı. Bu mahallede, hayat dolu çok güzel bir merkezimiz olacak" dedi.

"Okurken aynı zamanda çalıştım"

Öğrencilerin sorusu üzerine hayatıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Kartoğlu, "1977 yılında Küçükçekmece'de doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada okudum. Üniversiteyi Malatya'da bitirdim. Bu arada, işin asıl sizi ilgilendiren tarafı, okurken aynı zamanda çalıştım. Bir iş yerimiz vardı. Sonra 18-19 yaşlarında, yatırım için yurt dışına seyahatlere başladım. Döndüğümde askerliği bitirdikten sonra siyasetle tanıştım. Daha sonra en genç belediye başkanı olmak nasip oldu" ifadelerini kullandı.

" İstanbul'da örneği yok"

Başkan Kartoğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili soruyu ise şöyle cevapladı: "Yeni hizmete açtığımız Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde, sokak hayvanlarına yönelik tüm hizmetleri veriyoruz. Hastanemiz her türlü donanıma sahip. Ameliyat yapılabiliyor, röntgen çekilebiliyor. İnsanlara hizmet veren hastaneler nasılsa, bizim hastanemizde de aklınıza gelen her şey var. İstanbul'da örneği yok. Çok güzel bir yer. Sokak hayvanı sahiplenirseniz bir yıllık bütün masraflarını Başakşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz." - İSTANBUL